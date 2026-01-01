Trump abbatte i dazi sulla pasta Lollobrigida | Il lavoro di squadra paga Italia forte e rispettata nel mondo

Gli Stati Uniti hanno deciso di ridurre significativamente i dazi antidumping sulla pasta italiana, anticipando i tempi rispetto alla conclusione dell’indagine prevista per marzo. Questa decisione rappresenta un segnale positivo per il settore del Made in Italy, sottolineando l'importanza della collaborazione internazionale e rafforzando il ruolo del nostro paese nel mercato globale. Lollobrigida ha commentato che il lavoro di squadra porta risultati concreti, evidenziando la forza e il rispetto dell’Italia nel mondo.

Il 2026 inizia nel migliore dei modi per il Made in Italy: gli Stati Uniti hanno rivisto nettamente al ribasso i dazi antidumping proposti sulla pasta italiana, in anticipo rispetto alle conclusioni definitive dell’indagine attese formalmente per l’11 marzo. L’annuncio della Farnesina arriva in una fase in cui Washington ha anche reso noto il rinvio di nuovi aumenti tariffari su altri comparti manifatturieri come quello dei mobili. Come calano i dazi sulla pasta italiana: dal 91 al 2 per cento. La cosiddetta analisi post-preliminare sulla pasta italiana ridetermina in misura significativamente più bassa le aliquote fissate in via provvisoria il 4 settembre scorso: dal 91,74%, i dazi crollano al 2,26% per La Molisana, al 13,98% per Garofalo e al 9,09% per gli altri undici produttori non campionati, tra cui Barilla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump abbatte i dazi sulla pasta. Lollobrigida: “Il lavoro di squadra paga, Italia forte e rispettata nel mondo” Leggi anche: Trump rivede al ribasso i dazi sulla pasta, esulta Lollobrigida: "Italia rispettata nel mondo" Leggi anche: Questa volta Swatch ha fatto un orologio contro i dazi sulla pasta di Trump La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pasta e mobili, Trump abbassa e rinvia i dazi - Sulla pasta le tariffe vegono più che dimezzate mentre per i mobili imbottiti la questione viene rimandata al 2027 ... italiaoggi.it

Dazi Usa: Trump rivede al ribasso quelli sulla pasta - l primo dell'anno si apre con la buona notizia dei dazi rivisti al ribasso dagli Usa, in particolare quelli sulla pasta, manna per l'Italia: il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, in anticip ... tg.la7.it

Trump ci ripensa e riduce i dazi sulla pasta - Dal 91,74%, passano al 2,26% per La Molisana, al 13,98% per Garofalo e al 9,09% per gli altri undici produttori non campionati, tra cui Barilla ... avvenire.it

