Truccabimbi in centro musica a teatro e il presepe vivente nel palazzetto | gli appuntamenti di Pescara d' Incanto

Gli eventi di Pescara d'Incanto offrono un ricco programma per le festività: truccabimbi nel centro cittadino, spettacoli musicali a teatro e il tradizionale presepe vivente al Palazzetto dello sport. Un’occasione per vivere momenti di cultura e aggregazione in modo semplice e coinvolgente, andando incontro alle diverse età e interessi della comunità locale. Ecco gli appuntamenti da non perdere durante questo periodo.

I prossimi appuntamenti di Pescara d'incanto: truccabimbi in centro, musica a teatro e il presepe vivente al Palazzetto dello sport.Il nuovo anno inizia con gli appuntamenti organizzati dal Comune per le feste di fine anno, fino all'Epifania. Il calendario di "Pescara d'incanto", promosso dagli.

Epifania Incantata al Centro Commerciale Il Gentile Martedì 6 gennaio, dalle 16 alle 19, ti aspettiamo per un pomeriggio speciale tutto da vivere! Incontra la Befana, divertiti con il truccabimbi e lasciati conquistare dalla magia dell’Epifania! Un appun - facebook.com facebook

