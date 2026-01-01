Trovato morto cameriere 25enne moldavo probabilmente ucciso
Nella zona di Mira, un giovane cameriere moldavo di 25 anni è stato trovato senza vita, riverso a terra tra i campi vicino a un corso d'acqua. La scena suggerisce un possibile omicidio, ma le indagini sono in corso per chiarire le cause. La notizia si aggiunge alle recenti cronache locali, mantenendo alta l'attenzione su un episodio ancora da approfondire.
Il corpo senza vita appoggiato a terra, steso sul fianco destro in mezzo ai campi, vicino a un piccolo corso d'acqua a Mira. Sulla tempia destra un colpo forse d'arma da fuoco, ma probabilmente anche di spranga: sarà l'autopsia a stabilirlo. Così è stato ritrovato, verosimilmente dopo essere. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Tragedia in un palazzo a Torino Mirafiori Nord: trovato il corpo di un uomo, probabilmente ucciso dal monossido di carbonio
Leggi anche: Giallo nell'agrigentino, un 25enne di Canicattì trovato morto fra due camion
#Messina: tragedia in provincia, uomo trovato morto in casa - facebook.com facebook
Giovane trovato morto con una ferita di arma da fuoco alla tempia. A Mira, nella frazione di Malcontenta, a poca distanza dalla gronda lagunare veneziana. Si indaga per omicidio #ANSA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.