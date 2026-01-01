Trento fermato e multato perché girava con la bici elettrica a 85 chilometri orari L’ho comprata su un sito cinese

A Trento, un uomo è stato fermato e multato per aver guidato una bicicletta elettrica a 85 km/h lungo la pista ciclabile di via Brennero. La velocità elevata ha destato sospetti tra gli agenti della Polizia locale, che hanno provveduto al controllo. L’uomo ha dichiarato di aver acquistato la bici su un sito cinese, sollevando interrogativi sulla sicurezza e la conformità dei mezzi elettrici di provenienza non ufficiale.

Viaggiava con la bici elettrica a 85 chilometri l'ora. Una velocità che però ha fatto insospettire gli agenti della Polizia locale di Trento, la mattina del 31 dicembre, sulla pista ciclabile lungo via Brennero. Così l'uomo alla guida del mezzo, un 41enne munito di casco da moto, è stato fermato e multato. La bici era truccata ed è stata sequestrata. Al proprietario è stata consegnata una multa da 1200 euro. «L'ho comprata su un sito cinese». Davanti alla richiesta di spiegazioni da parte degli agenti il 41enne ha ammesso di aver acquistato il mezzo su un sito cinese e di essere stato consapevole della sua irregolarità.

