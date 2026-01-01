Trentino base jumper precipita e muore lungo la parete di cima Capi

Un base jumper sloveno di 39 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi, dopo un lancio dalla parete di Cima Capi, tra la Val di Ledro e il Lago di Garda. L’incidente si è verificato durante un’attività di paracadutismo, e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

(Adnkronos) – Un base jumper sloveno di 39 anni ha perso la vita nella tarda mattinata dopo essersi lanciato da cima Capi, tra la Val di Ledro e il lago di Garda. Poco dopo il lancio, l'uomo è andato a sbattere contro la parte alta della parete rimanendo appeso con la vela a due alberi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trentino, base jumper precipita e muore lungo la parete di cima Capi

