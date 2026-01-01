Transizione digitale | parametri Pnrr rispettati progetti conclusi nei termini

Il Comune di Latina ha completato con successo tre progetti nell’ambito della transizione digitale, rispettando i parametri del PNRR e le scadenze previste. Con un finanziamento complessivo di 690mila euro, questi interventi contribuiscono allo sviluppo di soluzioni innovative per migliorare i servizi digitali offerti alla cittadinanza, attestando un impegno concreto nella modernizzazione dell’amministrazione pubblica.

Digitale e resilienza: la strategia per la PA italiana oltre il PNRR - Strategia per l’Italia digitale oltre il PNRR: infrastrutture, governance, competenze, cybersecurity e AI per una PA più competitiva. agendadigitale.eu

Coesione digitale e PNRR: le 5 priorità per dirigenti pubblici e territori - Coesione digitale, PNRR e PA: dati su banda ultralarga, divari territoriali e proposte dei dirigenti pubblici per ridurre il nuovo digital divide. agendadigitale.eu

Il Partito Socialista Italiano del Vallo di Diano accoglie la nomina del Segretario Nazionale, Enzo Maraio, ad Assessore al Turismo, Promozione del Territorio e Transizione digitale della Regione Campania - facebook.com facebook

Transizione digitale, patto tra Regione e Università di Cagliari. L'assessora Motzo: 'intesa per innovare e governare il cambiamento' #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.