Transizione digitale | parametri Pnrr rispettati progetti conclusi nei termini

Il Comune di Latina ha completato con successo tre progetti nell’ambito della transizione digitale, rispettando i parametri del PNRR e le scadenze previste. Con un finanziamento complessivo di 690mila euro, questi interventi contribuiscono allo sviluppo di soluzioni innovative per migliorare i servizi digitali offerti alla cittadinanza, attestando un impegno concreto nella modernizzazione dell’amministrazione pubblica.

Tre progetti Pnrr conclusi nei tempi nell’ambito dell’innovazione e transizione digitale, da parte del Comune di Latina, con un corrispettivo di finanziamento di 690mila euro totali.Il primo progetto ha consentito l’adesione all’Anagrafe Nazionale dello Stato Civile digitale, con la chiusura dei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

