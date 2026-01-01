Tragedia in un bar svizzero la notte di Capodanno | le immagini della polizia dopo l’incendio – Video

Nella notte di Capodanno, un incendio presso il bar Constellation a Crans-Montana, Svizzera, ha causato gravi danni e interventi delle forze dell'ordine. Di seguito, vengono presentate immagini dei soccorsi e delle operazioni di polizia svolte sul luogo dell'incidente. Un evento che ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e richiede un'analisi approfondita delle cause e delle conseguenze dell'accaduto.

Le immagini dei soccorsi e del lavoro della polizia dopo l’incendio e la conseguente esplosione avvenuti nel bar Constellation, a Crans-Montana, in svizzera. Circa 40 persone, secondo le ultime informazioni diffuse dalla Farnesina, sono morte avvolte dalle fiamme. Il locale, infatti, era gremito per i festeggiamenti di Capodanno. La Farnesina ha attivato a Roma una unità operativa con funzionari dell’Unità di Crisi e dell’Unità tutela degli italiani all’estero. Le autorità svizzere hanno affermato che alcune delle vittime dell’esplosione provengono da altri Paesi. Non è stato fornito alcun dettaglio sulle esatte nazionalità, ma la polizia ha descritto la località come una “stazione sciistica di fama internazionale con molti turisti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tragedia in un bar svizzero la notte di Capodanno: le immagini della polizia dopo l’incendio – Video Leggi anche: Scoppia un incendio in un bar a Capodanno: "Ci sono diversi morti". Le esplosioni, poi il rogo: tragedia a Crans-Montana Leggi anche: Esplosione in un bar pieno di turisti sulle Alpi Svizzere, incendio alla festa di Capodanno: «Diversi morti e feriti» – Il video La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Catastrofe in Svizzera, scoppia un incendio in un bar a Capodanno: 40 morti e 100 feriti; Svizzera, esplosione in un bar nella notte di Capodanno: ci sono vittime; Svizzera, esplode bar durante festa di Capodanno a Crans-Montana: Ci sono molti morti e feriti; Crans-Montana, esplosione in un bar: diversi morti e feriti. Tragedia a Crans-Montana: "Diverse decine di morti di numerose nazionalità" - "Quello che doveva essere un momento di gioia si è trasformato in un lutto che ... ticinonews.ch

