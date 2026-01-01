Tragedia in Svizzera a Crans-Montana il Piemonte pronto a collaborare nei soccorsi

In seguito alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, gli ospedali del nord Piemonte si preparano a ricevere i feriti e a offrire supporto nei soccorsi. La collaborazione tra le regioni mira a garantire un’assistenza tempestiva e coordinata per affrontare al meglio l’emergenza.

Gli ospedali del nord Piemonte pronti a ricoverare i feriti della tragedia di Capodanno in Svizzera, Crans-Montana. Lo fa sapere il presidente della Regione Alberto Cirio.L'incendio, che ha causato una esplosione, è divampato nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio all'interno di un locale.

