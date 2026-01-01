Tragedia in Svizzera a Crans-Montana il Piemonte pronto a collaborare nei soccorsi
In seguito alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, gli ospedali del nord Piemonte si preparano a ricevere i feriti e a offrire supporto nei soccorsi. La collaborazione tra le regioni mira a garantire un’assistenza tempestiva e coordinata per affrontare al meglio l’emergenza.
Gli ospedali del nord Piemonte pronti a ricoverare i feriti della tragedia di Capodanno in Svizzera, Crans-Montana. Lo fa sapere il presidente della Regione Alberto Cirio.L'incendio, che ha causato una esplosione, è divampato nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio all'interno di un locale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Svizzera: Tajani, 'non escluso ci siano italiani coinvolti in tragedia Crans-Montana'
Leggi anche: Svizzera, 40 morti a Crans-Montana
Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: decine di morti e un centinaio di feriti; Le fiamme, poi l'esplosione. Incendio devasta un bar di Crans-Montana, in Svizzera. Decine di morti a Capodanno; Strage di Crans-Montana, 40 morti e 100 feriti: “Le vittime non identificabili per le ustioni”; Crans-Montana, esplosione in un bar: diversi morti e feriti.
Tragedia di Capodanno a Crans-Montana: attivata una help line per chi cerca informazioni su familiari - L'ambasciatore italiano: “Ci vorrà tempo per le identificazioni”. altoadige.it
Strage a Crans-Montana, corpi irriconoscibili per le ustioni: il dramma che scuote l'Europa - Almeno quaranta morti e un centinaio di feriti: questo il bilancio provvisorio della tragedia avvenuta a Crans- corrieredellosport.it
Tragedia di Capodanno in Svizzera: decine di morti per un'esplosione a una festa - Sarebbero una quarantina le vittime e un centinaio i feriti. ilfoglio.it
In Svizzera, in una stazione sciistica, un’esplosione improvvisa durante i festeggiamenti ha trasformato una notte di festa in una tragedia. Un locale affollato. Un boato. Poi il fuoco, il caos, la fuga. Il bilancio è drammatico: decine di morti e oltre cento feriti, molti - facebook.com facebook
Morire mentre si festeggia la fine dell’anno: quanto avvenuto in Svizzera lascia senza parole, una tragedia che addolora profondamente. Preghiera e vicinanza alle famiglie delle vittime. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.