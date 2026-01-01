Tragedia in montagna base jumper precipita lungo la parete rocciosa e muore

Oggi, 1° gennaio 2025, a Cima Capi si è verificato un incidente mortale durante un’attività di base jumping. Un uomo di 39 anni, originario della Slovenia, è precipitato lungo la parete rocciosa e ha perso la vita. L’evento ha suscitato attenzione per la sicurezza delle attività di montagna e per le misure di prevenzione adottate. La vicenda è sotto esame delle autorità competenti.

Tragedia stamattina, 1° gennaio 2025, a Cima Capi dove un uomo di 39 anni di origini slovene ha perso la vita facendo base jumping.Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si è lanciato tra la Val di Ledro e il Lago di Garda ed è andato a sbattere contro la parte alta della parete strapiombante.

