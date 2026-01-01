Tragedia di fine anno in Svizzera | esplosione al bar di una nota località sciistica diversi i morti L’ipotesi sulla causa del disastro video

Una tragica esplosione ha colpito un bar in una nota località sciistica svizzera, causando diversi decessi. La notte di fine anno, che avrebbe dovuto essere un momento di festa, si è trasformata in una tragedia. Sono in corso indagini per accertare le cause dell’incidente. L’evento ha scosso la comunità locale e gli operatori del settore turistico, sollevando attenzione sulla sicurezza delle strutture.

Quella che doveva essere una notte di festa e celebrazioni si è trasformata in una tragedia nel cuore delle Alpi svizzere. Nella notte di Capodanno, intorno alle ore 01:30, un’esplosione devastante ha squarciato il “ Constellation Bar “, uno dei locali più noti della rinomata località sciistica di Crans-Montana – una lussuosa località sciistica a circa due ore dalla capitale svizzera Berna – provocando morti e numerosi feriti. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia cantonale e riportate dalle principali agenzie di stampa, lo scoppio è avvenuto mentre all’interno del locale si trovavano oltre cento persone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tragedia di fine anno in Svizzera: esplosione al bar di una nota località sciistica, diversi i morti. L’ipotesi sulla causa del disastro (video) Leggi anche: Svizzera, esplosione in un bar della località sciistica di lusso di Crans-Montana durante la festa di Capodanno: «Diversi morti» Leggi anche: Svizzera, esplosione in un bar di una stazione sciistica: diversi morti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Scoppia un incendio in un bar a Capodanno: Ci sono diversi morti. Le esplosioni, poi il rogo: tragedia a Crans-Montana; Tragedia di Capodanno: esplosione in un bar di Crans Montana, diversi morti e feriti; Esplosione in un bar in una stazione sciistica svizzera: Diversi morti; Regalo di fine anno alla Amom: si chiude. SVIZZERA, ESPLOSIONI - Tragedia in una famosa stazione sciistica svizzera: un violento incendio è divampato nel bar “Le Constellation” a Crans- 9colonne.it

Italia, tragedia di fine anno: muore un bimbo di 3 anni davanti mamma e fratello - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.