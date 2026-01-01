Tragedia di Crans Montana | Rete 4 stravolge il palinsesto
In seguito alla tragedia avvenuta a Crans Montana, in Svizzera, Rete 4 ha modificato il proprio palinsesto del primo gennaio 2026 per aggiornare il pubblico sull’accaduto. La decisione riflette l’attenzione della rete verso gli eventi di cronaca, garantendo un’informazione tempestiva e corretta in un momento di particolare rilevanza.
La strage avvenuta questa notte in un locale di Crans Montana, in Svizzera, ha visto Rete 4 cambiare il proprio palinsesto del primo giorno del 2026 per seguire l’evolversi della situazione. Alle 15:30 è iniziato un lungo speciale di Diario del Giorno, condotto da Manuela Boselli, che ha seguito per tutto il pomeriggio gli ultimi aggiornamenti, visto il coinvolgimento di ragazzi italiani feriti, oltre a coloro che risultano ancora dispersi. Le variazioni proseguiranno con i 10 Minuti di Alessandro Sallusti che si allungano dalle 19:30 alle 20:00, mentre dalle 20:30 sarà 4 di Sera News, con Roberto Poletti e Francesca Barra, a fornire aggiornamenti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
