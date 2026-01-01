In seguito alla tragedia avvenuta a Crans Montana, in Svizzera, Rete 4 ha modificato il proprio palinsesto del primo gennaio 2026 per aggiornare il pubblico sull’accaduto. La decisione riflette l’attenzione della rete verso gli eventi di cronaca, garantendo un’informazione tempestiva e corretta in un momento di particolare rilevanza.

La strage avvenuta questa notte in un locale di Crans Montana, in Svizzera, ha visto Rete 4 cambiare il proprio palinsesto del primo giorno del 2026 per seguire l’evolversi della situazione. Alle 15:30 è iniziato un lungo speciale di Diario del Giorno, condotto da Manuela Boselli, che ha seguito per tutto il pomeriggio gli ultimi aggiornamenti, visto il coinvolgimento di ragazzi italiani feriti, oltre a coloro che risultano ancora dispersi. Le variazioni proseguiranno con i 10 Minuti di Alessandro Sallusti che si allungano dalle 19:30 alle 20:00, mentre dalle 20:30 sarà 4 di Sera News, con Roberto Poletti e Francesca Barra, a fornire aggiornamenti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Tragedia di Crans Montana: Rete 4 stravolge il palinsesto

Leggi anche: Tragedia in Svizzera a Crans-Montana, il Piemonte pronto a collaborare nei soccorsi

Leggi anche: Crans-Montana, l’ipotesi dietro la tragedia: ecco cos’è il fenomeno del “flashover”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: le immagini dell’incendio; Crans-Montana, esplosione a Capodanno: 40 morti e 115 feriti; Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 40 morti e 100 feriti. L'ambasciatore italiano: «Connazionali di cui non si hanno notizie»; 3G, prepararsi allo spegnimento.

Strage Crans-Montana, la macchina dei soccorsi: primi tre ustionati in arrivo al Niguarda di Milano - Tre pazienti gravemente ustionati in arrivo al centro specializzato del Niguarda. ilfattoquotidiano.it