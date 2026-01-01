Tragedia dell’assurdo a Napoli perde 3 dita per un petardo ma uscito dall’ospedale ne esplode un altro | ora rischia di perdere un occhio

Un giovane romano di 24 anni, in vacanza a Napoli per il Capodanno, ha subito due incidenti legati ai petardi. Dopo aver perso tre dita in un primo infortunio, è uscito dall’ospedale e ha rischiato di perdere un occhio a causa di un altro petardo esploso accidentalmente. Questa vicenda evidenzia i pericoli associati ai fuochi d’artificio improvvisati e la conseguente importanza di adottare sempre comportamenti responsabili durante le festività.

Quella che stiamo per raccontare è la storia di un 24enne romano che a Napoli per festeggiare il Capodanno si è ferito due volte con petardi da lui stesso lanciati. Una una vicenda che più emblematicamente di tanti altri resoconti e servizi sulle tragedie e gli incidenti del 31 dicembre rendono drammaticamente l’idea di una guerra dei festeggiamenti. Una battaglia sul campo delle feste che nel day after lascia segni indelebili sui corpi e nelle vite delle vittime che, a vario titolo, il bollettino registra puntualmente ogni primo giorno del nuovo anno inaugurato nel sangue. Una notizia, quella che arriva da Napoli, ma che sembra uscita da una sceneggiatura surreale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tragedia dell’assurdo a Napoli, perde 3 dita per un petardo ma uscito dall’ospedale ne esplode un altro: ora rischia di perdere un occhio Leggi anche: Napoli, perde tre dita per un petardo e quando esce dall’ospedale ne esplode un altro: ferito all’occhio Leggi anche: Napoli, perde 3 dita per un petardo: 24enne di Roma esce dall’ospedale e ne esplode un altro: ferito anche al volto e all’occhio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tragedia a Napoli, morti tre operai: precipitati da 20 metri nel crollo di un ponteggio mobile. “Uno aveva 67 anni” - Grave incidente sul lavoro a Napoli: tre operai sono morti precipitando da un montacarichi al sesto piano di un palazzo. quotidiano.net La comunità di Larino, attonita e incredula, si stringe alla comunità di Pietracatella, e al suo Sindaco Antonio Tomassone, per l'immane tragedia che l'ha coinvolta nelle ultime ore. Un lutto così grave è assurdo e inaccettabile. Il Sindaco Giuseppe Puchetti e l'A - facebook.com facebook

