Tragedia a Crans Montana il Niguarda accoglie i primi feriti italiani

L’ospedale Niguarda di Milano è stato scelto come struttura di riferimento per l’accoglienza e le cure dei cittadini italiani coinvolti nella tragedia di Crans Montana, in Svizzera. La struttura si prepara a ricevere i feriti, garantendo assistenza e supporto medico nel rispetto delle procedure di emergenza. La collaborazione tra le istituzioni mira a garantire un intervento rapido ed efficace per tutti gli italiani coinvolti.

È l’ospedale Niguarda di Milano il punto di riferimento per l’accoglienza e la cura dei feriti italiani coinvolti nella tragedia di Crans Montana, in Svizzera. Nella giornata di oggi sono arrivati in elicottero i primi tre connazionali: una ragazza di 29 anni e due ragazzi milanesi di 16 anni. Tutti sono intubati e presentano ustioni . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

