Tragedia a Capodanno trentenne trovato senza vita sugli scogli
Nel giorno di Capodanno, a Vesima, un uomo di 30 anni è stato trovato senza vita sugli scogli, intorno all'ora di pranzo. L’accaduto ha suscitato grande tristezza nella comunità locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa tragedia.
Tragedia nel giorno di Capodanno a Vesima dove un trentenne è morto sugli scogli verso l'ora di pranzo di oggi, giovedì 1 gennaio.L'allarme è stato lanciato poco dopo le 13: sul posto la Croce Rossa di Arenzano e l'automedica Golf 5, ma purtroppo per il giovane uomo non c'è stato niente da fare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
