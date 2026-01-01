Tragedia a Capodanno in Svizzera anche un genovese di 16 anni tra i dispersi
Durante i festeggiamenti di Capodanno in Svizzera, un incendio a Crans-Montana ha causato la scomparsa di diverse persone, tra cui un ragazzo genovese di 16 anni. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato che anche alcuni italiani sono coinvolti tra i dispersi. La tragedia ha suscitato preoccupazione e attenzione internazionale, mentre le operazioni di soccorso continuano sul luogo dell’incidente.
"Purtroppo ci sono italiani coinvolti" nel rogo a Crans-Montan, in Svizzera, come ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani raggiunto telefonicamente da Rete 4. "Una dozzina di italiani" sono "ricoverati in diversi ospedali", forse quindici, afferma il responsabile della Farnesina.C'è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Un petardo la causa dei 47 morti in Svizzera a Capodanno: “Anche 16 italiani dispersi, altri sono feriti”
Leggi anche: Strage di Capodanno in Svizzera, Tajani: “Ci sono 16 italiani dispersi. Temo che il bilancio possa peggiorare”
Le fiamme, poi l'esplosione. Incendio devasta un bar di Crans-Montana, in Svizzera. Decine di morti a Capodanno; Strage di Crans-Montana, l'appello di un papà italiano: Aiutatemi a trovare Emanuele.
Strage in Svizzera, 17enne genovese disperso. Il padre: "Aiutatemi a trovarlo" - Ci sarebbe anche un ragazzo genovese fra le persone disperse in seguito all'esplosione che si è verificata nella notte di Capodanno nella stazione sciistica di Crans- primocanale.it
Crans-Montana, esplosione nella notte di Capodanno: un 16enne genovese tra i dispersi - Dopo il rogo nel bar “Constellation” cresce l’ansia per i giovani irreperibili. telenord.it
Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans-Montana a Capodanno: morti e feriti. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans- tg24.sky.it
Battipaglia, incendio su un balcone nella notte di Capodanno, sfiorata tragedia - facebook.com facebook
Tragedia di Capodanno in Svizzera: decine di morti per un incendio in un locale x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.