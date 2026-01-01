Tradizionale countdown dal palco in piazza Roosevelt la Regina in festa per l' arrivo del 2026

A Cattolica, il tradizionale countdown dal palco in piazza Roosevelt ha segnato l’arrivo del 2026. La città si è animata con la partecipazione di cittadini e turisti, che hanno condiviso momenti di festa tra luci e allegria. L’evento si è svolto in un’atmosfera di sicurezza e serenità, offrendo a tutti un’occasione di convivialità e di benaugurio per il nuovo anno.

L’ingresso è gratuito e l’evento avrà inizio alle ore 23:00 del 31 dicembre, con il tradizionale countdown e i festeggiamenti allo scoccare della mezzanotte. In caso di maltempo, lo spettacolo si sposterà nella sala polifunzionale di Via Roma. - facebook.com facebook

