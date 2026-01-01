Tradizionale countdown dal palco in piazza Roosevelt la Regina in festa per l' arrivo del 2026
A Cattolica, il tradizionale countdown dal palco in piazza Roosevelt ha segnato l’arrivo del 2026. La città si è animata con la partecipazione di cittadini e turisti, che hanno condiviso momenti di festa tra luci e allegria. L’evento si è svolto in un’atmosfera di sicurezza e serenità, offrendo a tutti un’occasione di convivialità e di benaugurio per il nuovo anno.
Cattolica ha salutato il 2026 con una grande festa che ha visto centinaia di persone, cittadini e turisti, ballare, cantare e vivere ogni angolo della città vestita di luci e calore fino a tarda notte, in piena sicurezza e serenità. Grande la partecipazione e l’entusiasmo per il tradizionale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
