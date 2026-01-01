Tra Napoli e provincia 57 feriti per l’esplosione di botti a Capodanno

Tra Napoli e la sua provincia, si sono registrati 57 feriti a causa dell’esplosione di botti durante i festeggiamenti di Capodanno. L’incidente ha coinvolto diverse persone, sottolineando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le celebrazioni. La ricorrenza si conclude così con un bilancio che invita alla prudenza e alla consapevolezza dei rischi legati all’uso dei fuochi d’artificio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 57 le persone rimaste ferite per l’esposione di botti tra Napoli e provincia. Quarantuno, secondo quanto rende noto la Questura di Napoli, già sono stati dimessi mentre 16 ancora sotto osservazione. Nessuno al momento risulterebbe grave. Nel dettaglio a Napoli sono stati 42 i feriti di cui 7 minori tutti dimessi. Quindici i feriti in provincia di cui 4 minori. Lo scorso anno i feriti tra Napoli e provincia sono stati 36. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

