Tournée 4 Trampolini | Domen Prevc imbattibile anche a Garmisch-Partenkirchen

Domen Prevc si conferma dominante nella Tournée 4 Trampolini, dimostrando un’ottima forma sia a Oberstdorf che a Garmisch-Partenkirchen. Lo sloveno si distingue come il principale candidato alla vittoria finale, grazie a prestazioni costanti e superiori rispetto agli avversari. La sua leadership appare ormai consolidata, rendendo il suo percorso verso il titolo sempre più solido e senza grandi ostacoli.

C’è poco da fare: Domen Prevc ha letteralmente in mano la Tournée dei 4 Trampolini. Finora nessuno è in grado di batterlo in alcuna serie: tanto a Oberstdorf quanto a Garmisch-Partenkirchen lo sloveno è molto semplicemente il migliore, e va a prendersi la vittoria per dispersione e senza praticamente concorrenza. Poco senso ha parlare di cambi di stanghe e compagnia saltante: Prevc infila due salti da 143 e 141 metri per 149.3 e 153.8 punti, il che porta a un totale di 303.1. E adesso la classifica generale è sempre più dalla sua parte. Secondo e terzo i due austriaci che già ieri avevano fatto capire di essere in gran forma, Jan Hoerl e Stephan Embacher, divisi da soli sei decimi di punti: 287. 🔗 Leggi su Oasport.it

