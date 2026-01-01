Tour de Ski oggi Dobbiaco 2026 | orari 20 km a inseguimento tc tv startlist streaming

Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo prosegue a Dobbiaco con la 20 km a inseguimento in tecnica classica, valida per la Coppa del Mondo. La competizione maschile è prevista per oggi, giovedì 1° gennaio, con partenza alle ore 10. Di seguito, orari, startlist, modalità di visione in TV e streaming per seguire l’evento.

Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, proseguirà oggi, giovedì 1° gennaio 2026, a Dobbiaco, dove si disputerà la 20 km pursuit in tecnica classica, con la gara maschile prevista alle ore 10.30 e quella femminile in programma alle 12.30. Saranno 17 gli azzurri al via: tra gli uomini Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli e Simone Mocellini, mentre tra le donne Caterina Ganz, Federica Cassol, Martina Di Centa, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Nadine Laurent e Francesca Franchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

