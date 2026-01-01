Tour de Ski oggi Dobbiaco 2026 | orari 20 km a inseguimento tc tv startlist streaming
Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo prosegue a Dobbiaco con la 20 km a inseguimento in tecnica classica, valida per la Coppa del Mondo. La competizione maschile è prevista per oggi, giovedì 1° gennaio, con partenza alle ore 10. Di seguito, orari, startlist, modalità di visione in TV e streaming per seguire l’evento.
Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, proseguirà oggi, giovedì 1° gennaio 2026, a Dobbiaco, dove si disputerà la 20 km pursuit in tecnica classica, con la gara maschile prevista alle ore 10.30 e quella femminile in programma alle 12.30. Saranno 17 gli azzurri al via: tra gli uomini Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli e Simone Mocellini, mentre tra le donne Caterina Ganz, Federica Cassol, Martina Di Centa, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Nadine Laurent e Francesca Franchi. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Tour de Ski, Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA: la classifica può ribaltarsi nella 20 km - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Tour de Ski 2025/2026, la ... oasport.it
Il nuovo anno si apre... con il Tour de Ski: a Dobbiaco le 20 km TC ad inseguimento, l'Italia ci crede con Pellegrino e Barp - Dopo le discusse heat mass start odierne, tutti in pista nella mattinata del 1° gennaio (alle ore 10. neveitalia.it
