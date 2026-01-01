La Giunta ha approvato il progetto esecutivo del nuovo scolmatore del Torrente Tremana, finalizzato a deviare le piene d'acqua. Dopo le festività si procederà con la gara d’appalto, mentre i lavori prenderanno avvio in primavera. Questa iniziativa mira a migliorare la gestione delle acque e a prevenire eventuali criticità legate alle piene del torrente.

IN GIUNTA. Scolmatore del Torrente Tremana: approvato dalla Giunta il progetto esecutivo. Al via la gara dopo le festività, cantiere in primavera. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Torrente Tremana, ok al nuovo scolmatore per deviare la piena dell’acqua

Leggi anche: Un canale per deviare il torrente Tremana in piena: dopo le feste la gara e in primavera il cantiere

Leggi anche: Scolmatore del Bisagno, rivisto il contratto: “Dal primo gennaio 2027 si potrà usare in caso di piena del torrente”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Torrente Tremana, ok al nuovo scolmatore per deviare la piena dell’acqua - Anche se lo scolmatore sarà realizzato in una zona dove oggi non corre alcun corso d’acqua, come viale Giulio Cesare, gli studi tecnici e le simulazioni idrauliche hanno confermato che, anche in caso ... ecodibergamo.it