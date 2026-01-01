Torrente Tremana ok al nuovo scolmatore per deviare la piena dell’acqua
La Giunta ha approvato il progetto esecutivo del nuovo scolmatore del Torrente Tremana, finalizzato a deviare le piene d'acqua. Dopo le festività si procederà con la gara d’appalto, mentre i lavori prenderanno avvio in primavera. Questa iniziativa mira a migliorare la gestione delle acque e a prevenire eventuali criticità legate alle piene del torrente.
