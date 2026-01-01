Torna la prima miss dell’anno Vince Cecilia Musitano Guerrera nipote di due sorelle Miss Italia

Il titolo di Prima Miss dell’Anno torna a essere assegnato nel 2026, con Cecilia Musitano Guerrera come vincitrice. La giovane, nipote di due sorelle lombarde che hanno conquistato il titolo di Miss Italia negli anni ’60, rappresenta una continuazione della tradizione di bellezza italiana. La cerimonia si è svolta a Firenze il primo gennaio, sottolineando il valore di un riconoscimento che unisce passato e presente nel panorama della moda e della bellezza nazionale.

Firenze 1 gennaio 2026 - Colpo a sorpresa di Miss Italia: torna il titolo Prima Miss dell’Anno e la vincitrice è nipote di due sorelle lombarde elette Miss Italia degli anni ‘60, Layla e Alba Rigazzi. Un fil rouge unisce sei decenni di storia come segnale di continuità. La “prima Miss dell’anno 2026” è Cecilia Musitano Guerrera, nata a Milano ma sempre vissuta a Roma, 18 anni compiuti l’11 settembre scorso. La ragazza, studentessa del quinto anno del liceo classico, è la nipote di Layla e Alba Rigazzi, le due sorelle – caso unico nella storia della manifestazione – elette Miss Italia, rispettivamente nel 1960 e 1965. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna la prima miss dell’anno. Vince Cecilia Musitano Guerrera, nipote di due sorelle Miss Italia Leggi anche: Miss Universo, polemica dopo lo sguardo “carico di disapprovazione” lanciato da Miss Israele Melanie Shiraz a Miss Palestina Nadeen Ayoub – VIDEO Leggi anche: Miss Universo, la 27enne Nadeen Ayoub prima miss Palestina della storia: è la nuora di Marwan Barghouti, incarcerato dal 2002 in Israele Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Torna la prima miss dell’anno. Vince Cecilia Musitano Guerrera, nipote di due sorelle Miss Italia - La ragazza, studentessa del quinto anno del liceo classico, è la nipote di Layla e Alba Rigazzi, le due sorelle – caso unico nella storia della manifestazione – elette Miss Italia, rispettivamente nel ... lanazione.it

