Torna all’Inter ma va subito via | futuro in Serie A | CMIT

Dopo una breve parentesi, il giocatore torna all’Inter ma si trova nuovamente escluso dal campo, con poche opportunità di dimostrare il proprio valore. La dirigenza ha approvato un nuovo piano che mira a valorizzare il talento, ma le recenti decisioni dell’allenatore evidenziano ancora alcune criticità. La situazione attuale riflette le sfide di un percorso di crescita nel contesto della Serie A.

Poco spazio e bocciato dall’allenatore: il nuovo piano della dirigenza per il talento nerazzurro Ancora un’esclusione contro la Roma e altri 90 minuti passati in panchina a guardare i compagni di squadra. Si conferma da dimenticare la parentesi al Genoa di Valentin Carboni, pronto nei prossimi giorni a tornare all’ Inter. Beppe Marotta, presidente dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Il talentuoso fantasista non rientra nei piani di De Rossi e sotto la gestione dell’ex romanista ha collezionato appena 32’ minuti in campionato. Logico pensare a una strada alternativa, che possa permettere all’argentino di trovare il campo con continuità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Torna all’Inter, ma va subito via: futuro in Serie A | CM.IT

Leggi anche: Caso Dumfries, Inter subito sul mercato: 25 milioni per riportarlo in Italia | CM.IT

Leggi anche: Inter Milan, Cosmin Contra analizza la sfida: «Può decidere lo Scudetto. Io amico di Chivu, ma tifo sempre le mie ex squadre. Serie A al Milan e Champions all’Inter? Firmerei subito!»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L'ex patron dell'Inter Massimo #Moratti torna a parlare dopo la malattia: «Ho superato un brutto momento». E sulla stagione è sicuro: «La squadra di Chivu è la più completa, mai avuto dubbi su di lui» x.com

GUARDA IL VIDEO https://youtu.be/is3FCrpvthk INCREDIBILE TORNA ALL’INTERZIELINSKI E I SASSOLINI SU INZAGHIGINEPRIO FA DISCUTERE - facebook.com facebook