Torinoscontri polizia e antagonisti

Nella notte a Torino, si sono verificati scontri tra la polizia e alcuni antagonisti durante una manifestazione promossa dagli attivisti del centro sociale Askatasuna. L'intervento delle forze dell'ordine ha causato momenti di tensione, con conseguenti divergenze tra le parti coinvolte. La situazione rimane sotto controllo, mentre le autorità monitorano l'evolversi degli eventi e la loro eventuale escalation.

3.02 Tensioni nella notte a Torino durante la manifestazione promossa dagli attivisti del centro sociale Askatasuna. Nel corso di un corteo chiamato 'Street Parade', cui hanno preso parte circa duemila persone, gruppi di dimostranti hanno scagliato petardi e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. "Un nuovo nno di lotta è cominciato e noi saremo ovunque" è stato lo slogan degli attivisti. Secondo le prime informazioni ci sarebbero dei carabinieri feriti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Corteo Askatasuna a Torino, scontri tra polizia e manifestanti - Ingente schieramento di forze dell'ordine che hanno disposto anche controlli alle stazioni ferroviarie per monitorare eventuali arrivi da fuori città ... huffingtonpost.it