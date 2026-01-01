Torino sempre più multiculturale il 16% dei torinesi è straniero | numeri record la mappa dei quartieri più popolati
Torino si conferma una città sempre più multiculturale, con il 16% della popolazione residente composta da cittadini stranieri. Questa crescita evidenzia una città in evoluzione, caratterizzata da quartieri con diverse comunità. Nel 2014, la presenza straniera era pari a circa 84.000 persone, riflettendo un fenomeno in costante sviluppo che arricchisce il tessuto sociale e culturale della città.
Torino città più che metropolitana, multiculturale. Nel 2014 la popolazione straniera residente era pari a 84.781 persone, dieci anni dopo la stessa popolazione straniera residente è pari a 130mila. Doppiata, una crescita pari al 53,3%. Oggi le persone straniere registrate nell’archivio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
