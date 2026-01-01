Torino altro che Street Parade Capodanno di violenza antagonista | tensioni al corteo di Askatasuna Petardi bombe carta e 4 carabinieri feriti video

Durante il corteo di Askatasuna a Torino per il Capodanno 2026, si sono verificati momenti di tensione e disordini, con petardi, bombe carta e quattro carabinieri feriti. La manifestazione, incentrata sulla protesta antagonista, ha portato a scontri che hanno coinvolto le forze dell’ordine, segnando un inizio d’anno caratterizzato da tensioni sociali e manifestazioni di dissenso.

Al grido di «un nuovo anno di lotta è cominciato e noi saremo ovunque», Torino si è ritrovata a salutare l’arrivo del 2026 nel segno della violenza antagonista che ha scatenato tensioni e disordini durante la manifestazione promossa dagli attivisti del centro sociale Askatasuna. Una manifestazione ribattezzata eufemisticamente Street Parade, ma che della festa di strada ha avuto ben poco. Il copione è lo stesso e si recita a soggetto. Una scaletta di caos e tafferugli tragicamente prevedibile nella sua carica di arroganza e illegalità. Così, mentre i torinesi celebravano l’arrivo del 2026, la galassia antagonista torinese ha pensato bene di scegliere, ancora una volta, la via dello scontro e del disordine di piazza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Torino, altro che Street Parade, Capodanno di violenza antagonista: tensioni al corteo di Askatasuna. Petardi, bombe carta e 4 carabinieri feriti (video) Leggi anche: Capodanno a Torino, tensioni al corteo pro Askatasuna. Petardi e bombe carta verso le forze dell'ordine, "feriti carabinieri" Leggi anche: Askatasuna, guerriglia a Torino: bombe carta e incendi al corteo degli antagonisti. La Lega: "Vanno trattati come terroristi" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La festa di strada di Askatasuna, la “street parade” si prende un po’ di Torino; Il Capodanno con Askatasuna e la street parade; Corteo Askatasuna a Torino, le notizie in diretta | Tensioni alla «Street Parade»: lacrimogeni e lancio di petardi contro le forze dell'ordine; “Street parade” per il centro sociale, Askatasuna torna in piazza stasera. Capodanno 2026 a Torino: Street Parade di Askatasuna e maxi concerto all’Inalpi Arena, sale l’allerta - Capodanno 2026 a Torino tra maxi evento all’Inalpi Arena e Street Parade di Askatasuna in piazza Vittorio Veneto. mentelocale.it

Torino, petardi e lacrimogeni alla street parade Askatasuna - Torino, street parade di Capodanno: petardi e lacrimogeni, quattro carabinieri feriti, corteo contenuto e nessun blitz al centro sociale. stylo24.it

Capodanno di tensione a Torino: Street Parade di Askatasuna, quattro carabinieri feriti - La manifestazione antagonista si è conclusa all’alba dopo una notte di musica e rivendicazioni nel quartiere Vanchiglia. giornalelavoce.it

