Tolosa-Lens venerdì 02 gennaio 2026 ore 20:45: formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Il match tra Tolosa e Lens, in programma venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 20:45, apre il primo turno del 2026 della Ligue 1. Di seguito, le formazioni ufficiali, le quote, i pronostici e i convocati delle due squadre. Un’occasione per analizzare le strategie e le probabili scelte tecniche prima di un incontro importante per la classifica.

Riparte la Ligue1 con il primo turno del 2026 e tocca alla capolista Lens scendere in campo contro il Tolosa di Martinez. I Violets vengono da 4 risultati utili consecutivi compreso il turno di coppa di Francia passato senza troppi problemi e le belle vittorie contro Strasburgo e Paris FC. Classifica tranquilla abbastanza per guardare verso l'alto anche se non sembra essere un obiettivo.

