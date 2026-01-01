Thuram, centrocampista della Juventus, ha condiviso sui social un messaggio per celebrare il suo 2025. La sua scelta è stata quella di utilizzare la GALLERY intitolata

Thuram, centrocampista della Juve, ha scritto questo messaggio sui social per celebrare il suo 2025. Ecco cosa ha pubblicato – FOTO. Un numero, tre cifre, un anno intero vissuto tutto d’un fiato. Khephren Thuram ha scelto la via del minimalismo per salutare il 2025 e proiettarsi verso le nuove sfide che attendono la Juventus. Mentre i compagni si dilungavano in auguri e buoni propositi, il centrocampista francese ha pubblicato un post su Instagram che sa di diario di bordo. Una carrellata di foto, un “photo dump” come si usa nel linguaggio social, accompagnata da una didascalia brevissima ma eloquente: “365”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram: «365», la GALLERY scelta dal mediano della Juve per celebrare il suo 2025. Il gesto social

Leggi anche: Thuram Juve, la decisione di Spalletti spiazza tutti: partirà dalla panchina, il tecnico lancia lui dal primo minuto nel gelo di Bodo! La scelta

Leggi anche: Thuram cuore bianconero: come ha reagito sui social dopo la vittoria della sua Juve con il Bodo Glimt – FOTO

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lautaro-Thuram, ne resta uno solo: scelta a sorpresa - Beppe Marotta è chiamato a prendere la decisione migliore E’ un’estate rovente per l’Inter di Beppe Marotta. calciomercato.it

Juventus, Thuram convocato dalla Francia: la scelta di Deschamps in extremis - Il centrocampista della Juventus, Khephren Thuram, è stato convocato in extremis dal commissario tecnico Didier Deschamps per unirsi alla Nazionale francese. calciomercato.com

Thuram ha droppato e non poteva mancare una foto simpatica nel carosello, guardate Barella - facebook.com facebook