Secondo testimoni raccolti da Il Giornale, almeno 20 italiani erano presenti nel locale coinvolto. Una testimonianza descrive un’operazione di emergenza con numerosi mezzi di soccorso, tra cui pompieri e ambulanze, avvenuta intorno alle tre di notte. La situazione sembra aver richiesto un intervento immediato, anche se i dettagli precisi sono ancora in fase di chiarimento.

"Stavo rientrando verso le tre di mattina. Ho visto un grandissimo dispiegamento di forze: pompieri, ambulanze. E poi tant i teli bianchi che venivano portati fuori". Stefania Zaccoli, milanese, è in vacanza a Le Constellation di Crans-Montana, il locale svizzero andato a fuoco la notte di Capodanno. E da lì, con il tono della voce rotto dallo sgomento, taglia corto sul possibile coinvolgimento di italiani nella tragedia: " Qui sono tutti italiani ". Non è escluso, dunque, che possano esserci nostri connazionali tra le vittime. Vittime giovanissime. "C'era anche il figlio di mia cugina in quel locale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Testimoni a il Giornale: "Almeno 20 italiani nel locale"

Leggi anche: Valanghe in Nepal, morti due alpinisti italiani. I testimoni: «Sono almeno 5». La Farnesina: «Diversi ancora irraggiungibili»

Leggi anche: Ravenna, nuova irruzione della Polizia nel locale già chiuso due volte: 20 dosi di cocaina trovate nel retro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Lisbona, deraglia funicolare: almeno 15 morti e 18 feriti. Un'italiana tra i diciotto feriti, non è grave. «Si è rotto un cavo, poi lo....

Gaza: almeno 20 persone rimaste uccise in una ressa nei pressi di un centro di aiuti - La Gaza Humanitarian Foundation ha accusato Hamas di aver fomentato il panico e di aver diffuso informazioni errate che hanno portato alla violenza, ma non ha fornito alcuna prova Almeno 20 ... it.euronews.com

Per i frontalieri era un rito prendere (gratis) quel giornale dalle mitiche cassette blu: è addio, oggi l’ultimo numero - Dopo 26 anni, "20 Minuti" lascia la carta: oggi l'ultima edizione nelle cassette blu. comozero.it