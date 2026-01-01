Testimoni a il Giornale | Almeno 20 italiani nel locale
Secondo testimoni raccolti da Il Giornale, almeno 20 italiani erano presenti nel locale coinvolto. Una testimonianza descrive un’operazione di emergenza con numerosi mezzi di soccorso, tra cui pompieri e ambulanze, avvenuta intorno alle tre di notte. La situazione sembra aver richiesto un intervento immediato, anche se i dettagli precisi sono ancora in fase di chiarimento.
"Stavo rientrando verso le tre di mattina. Ho visto un grandissimo dispiegamento di forze: pompieri, ambulanze. E poi tant i teli bianchi che venivano portati fuori". Stefania Zaccoli, milanese, è in vacanza a Le Constellation di Crans-Montana, il locale svizzero andato a fuoco la notte di Capodanno. E da lì, con il tono della voce rotto dallo sgomento, taglia corto sul possibile coinvolgimento di italiani nella tragedia: " Qui sono tutti italiani ". Non è escluso, dunque, che possano esserci nostri connazionali tra le vittime. Vittime giovanissime. "C'era anche il figlio di mia cugina in quel locale.
