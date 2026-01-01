Terrorizzato dai botti un cane muore a Salerno Il veterinario | Udito è più sensibile

Durante la notte di Capodanno a Salerno, un anziano cane del quartiere Torrione è deceduto a causa dello stress provocato dai fuochi d’artificio. Il veterinario ha spiegato che l’udito degli animali è molto più sensibile rispetto a quello degli esseri umani, rendendo i botti particolarmente traumatizzanti. Un episodio che evidenzia le difficoltà affrontate dagli animali domestici durante le festività e l’importanza di adottare misure di tutela adeguate.

La notte di Capodanno è stata fatale per un anziano cagnolino del quartiere Torrione a Salerno. L'animale, terrorizzato dai botti, non ce l'ha fatta nonostante i tentativi di soccorso. A raccontare l'accaduto è Antonio Ferrara, segretario dell'associazione Torrione Eventi APS, che da anni promuove campagne di sensibilizzazione contro i fuochi d'artificio per proteggere gli animali domestici. "È vergognoso. Nonostante le campagne di informazione realizzate insieme al Comune di Salerno e a Salerno Pulita Spa, il malore per il cane è stato purtroppo fatale". Il caso di Salerno segue un precedente analogo avvenuto il giorno prima a Firenze, dove il canile comunale Parco degli Animali ha perso un cane di circa 12 anni di nome Nero.

