Terrorizzato dai botti un cane muore a Salerno Il veterinario | Udito è più sensibile

Da ilfattoquotidiano.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte di Capodanno a Salerno, un anziano cane del quartiere Torrione è deceduto a causa dello stress provocato dai fuochi d’artificio. Il veterinario ha spiegato che l’udito degli animali è molto più sensibile rispetto a quello degli esseri umani, rendendo i botti particolarmente traumatizzanti. Un episodio che evidenzia le difficoltà affrontate dagli animali domestici durante le festività e l’importanza di adottare misure di tutela adeguate.

La notte di Capodanno è stata fatale per un anziano cagnolino del quartiere Torrione a Salerno. L’animale, terrorizzato dai botti, non ce l’ha fatta nonostante i tentativi di soccorso. A raccontare l’accaduto è Antonio Ferrara, segretario dell’associazione Torrione Eventi APS, che da anni promuove campagne di sensibilizzazione contro i fuochi d’artificio per proteggere gli animali domestici. “È vergognoso. Nonostante le campagne di informazione realizzate insieme al Comune di Salerno e a Salerno Pulita Spa, il malore per il cane è stato purtroppo fatale”. Il caso di Salerno segue un precedente analogo avvenuto il giorno prima a Firenze, dove il canile comunale Parco degli Animali ha perso un cane di circa 12 anni di nome Nero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

terrorizzato dai botti un cane muore a salerno il veterinario udito 232 pi249 sensibile

© Ilfattoquotidiano.it - Terrorizzato dai botti, un cane muore a Salerno. Il veterinario: “Udito è più sensibile”

Leggi anche: Malore per lo spavento dei botti, morto un cane a Salerno

Leggi anche: Firenze, Parco degli animali: cane Nero muore per l’esplosione dei botti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cane muore spaventato dai botti; Firenze, cane muore per lo spavento dei botti; Morto cane spaventato dai botti al canile di Firenze, il cuore ha ceduto; Botti troppo vicini al canile, muore di paura un cane.

terrorizzato botti cane muoreCane muore di spavento per i botti: "Hanno fatto esplodere delle vere bombe. Il suo cuore non ha retto" - Nero, bastardino di 12 anni, è stato trovato senza vita nel proprio box dai volontari del canile. today.it

terrorizzato botti cane muoreSalerno, cane muore per i botti a Torrione: l’allarme di Antonio Ferrara - Nel quartiere Torrione, a Salerno, un cane anziano è morto a causa dello spavento provocato dalle esplosioni dei botti. infocilento.it

terrorizzato botti cane muoreCANE BOTTI Cane muore per lo spavento dei botti: era in canile da 12 anni - Dopo aver trascorso quasi tutta la sua esistenza in canile, il cane stava finalmente per conoscere il calore di una famiglia ... statoquotidiano.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.