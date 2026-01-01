Terrorizzato dai botti di Capodanno | morto un cane nel quartiere Torrione di Salerno

Nel quartiere Torrione di Salerno, un cane ha perso la vita a causa dei botti di Capodanno, nonostante le campagne di sensibilizzazione promosse dal Comune. Un episodio che evidenzia ancora una volta le difficoltà e le conseguenze legate all’uso indiscriminato di fuochi d’artificio durante le festività. La notizia solleva riflessioni sulla tutela degli animali e sulla necessità di maggiori controlli per prevenire simili incidenti in futuro.

Un cane è morto nel quartiere Torrione di Salerno per i botti di Capodanno: "Vergognoso, nonostante le campagne di informazione realizzate insieme al Comune".

