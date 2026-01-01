Tennis rugby pallamano e basket promosse | il 2025 dello sport sannita

Il 2025 si presenta come un anno di segnali positivi per lo sport sannita, con risultati confortanti in discipline come tennis, rugby, pallamano e basket. Nonostante le delusioni, come la mancata promozione in serie B del Benevento, le componenti sportive della provincia continuano a mostrare impegno e crescita, contribuendo a un panorama sportivo in evoluzione e ricco di prospettive future.

Tempo di lettura: 4 minuti Tante notizie positive per lo sport sannita nel 2025 che ha dovuto però fare i conti con la grande delusione del mancato approdo in serie B del Benevento, crollato da gennaio in poi dopo aver disputato un girone di andata coi fiocchi. Il progetto giovani messo in atto dalla Strega si è inceppato sul più bello spianando la strada all'accesso alla serie Cadetta dell' Avellino, ad un certo punto scivolato anche a -9 dai giallorossi. Dopo il breve (negativo) interregno di Pazienza subentrato ad Auteri a febbraio, la società ha cercato di correre ai ripari richiamando Don Tano.

