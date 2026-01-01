Temporali su Napoli e sulla Campania | ecco la prima allerta meteo del 2026

La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo di livello giallo per temporali, in vigore dalle 23. Questa prima allerta del 2026 riguarda Napoli e tutta la regione, in risposta alle previsioni del Centro Funzionale. Si consiglia di monitorare gli eventuali aggiornamenti e di adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali valido dalle 23.59 di oggi, 1 gennaio 2026 e per l'intera giornata di domani, 2 gennaio. Si prevedono precipitazioni a carattere di.

