Telefonata Trump-Meloni il nodo dei due conflitti in Ucraina e Medio Oriente La premier rilancerà sull' applicazione dell' art 5 della Nato per Kiev

Durante una recente telefonata, Meloni ha affrontato con Trump i principali conflitti in Ucraina e Medio Oriente. La premier ha ribadito l'importanza di applicare l'articolo 5 della Nato per Kiev e di rafforzare la cooperazione internazionale. Nel prossimo fine settimana, si svolgeranno incontri strategici a Kiev e Parigi con i rappresentanti europei e della Nato, focalizzati su garanzie di sicurezza e possibili interventi militari.

Sabato è prevista una riunione dei consiglieri per la sicurezza nazionale a Kiev, alla presenza del capo negoziatore ucraino Rustem Umerov, poi il 6 a Parigi ci sarà una riunione, prevista in presenza, di trenta delegazioni di paesi europei e della Nato, con i "Volenterosi" pronti ad accelerare sulle garanzie di sicurezza e sull'opzione dell’invio delle truppe, qualora arrivassero nei prossimi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Telefonata Trump-Meloni, il nodo dei due conflitti in Ucraina e Medio Oriente. La premier rilancerà sull'applicazione dell'art. 5 della Nato per Kiev Leggi anche: G20, incontro Meloni–Erdogan: focus su Nato, Ucraina e Medio Oriente Leggi anche: Telefonata Meloni-Zelensky, la premier rinnova sostegno a Kiev: cosa si sono detti i due leader Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Trump incontra Zelensky: lui e Putin pronti, molto vicini a soluzione; Meloni, i timori su Putin per i missili in Bielorussia. Il nodo della ricostruzione; Guerra Ucraina, Trump: «Vicini a soluzione». Ma resta il nodo Donbass. Zelensky: «Intesa nelle prossime settimane»; Ucraina: Zelensky oggi da Trump, telefonata con i leader Ue conferma pieno sostegno. Putin avverte: “Pace o forza”. Telefonata Trump-Meloni, il nodo dei due conflitti in Ucraina e Medio Oriente. La premier rilancerà sull'applicazione dell'art. 5 della NATO per Kiev - Sabato è prevista una riunione dei consiglieri per la sicurezza nazionale a Kiev, alla presenza del capo negoziatore ucraino Rustem Umerov, poi il 6 a Parigi ci sarà una riunione, prevista in presenza ... msn.com

Telefonata Meloni-Trump, focus anche su temi internazionali - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto ieri un colloquio telefonico con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per gli auguri di fine anno. ansa.it

Meloni-Trump, telefonata di Capodanno - Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto ieri un colloquio telefonico con l'inquilino della Casa Bianca Donald Trump, per scambiarsi ... rainews.it

Meloni-Trump, telefonata di Capodanno x.com

Tg2. . Il presidente #Trump, ha appreso direttamente da #Putin la denuncia dell'attacco ucraino alla sua residenza. Una telefonata che la #CasaBianca ha definito comunque positiva riguardo i negoziati in corso - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.