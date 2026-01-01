Tecnologia l’intelligenza Artificiale persona dell’anno secondo il Time

Il Time ha scelto l’intelligenza artificiale come “persona” dell’anno 2025, riconoscendo il ruolo fondamentale dei suoi creatori e sviluppatori. Questa decisione sottolinea l’impatto crescente della tecnologia nella nostra società e il contributo delle persone dietro le innovazioni. Un riconoscimento che invita a riflettere sul rapporto tra uomo e macchina, sul progresso e sulle responsabilità legate all’uso dell’intelligenza artificiale.

La persona dell'anno 2025? Time non ha dubbi: è l'intelligenza artificiale, o meglio i suoi "architetti". Per la rivista statunitense, la Person of the Year è un gruppo, per aver "inaugurato l'era delle macchine pensanti, per aver stupito e preoccupato l'umanità, per aver trasformato il presente e trasceso il possibile". La copertina, che richiama la foto iconica 'Lunch atop a Skyscraper' del 1932, raffigura i leader delle Big Tech – da Sam Altman di OpenAI, Jensen Huang di Nvidia, Mark Zuckerberg di Meta e Demis Hassabis di Google DeepMind – seduti su una trave sospesa nel vuoto.

