Tecnologia l’intelligenza Artificiale persona dell’anno secondo il Time  

Il Time ha scelto l’intelligenza artificiale come “persona” dell’anno 2025, riconoscendo il ruolo fondamentale dei suoi creatori e sviluppatori. Questa decisione sottolinea l’impatto crescente della tecnologia nella nostra società e il contributo delle persone dietro le innovazioni. Un riconoscimento che invita a riflettere sul rapporto tra uomo e macchina, sul progresso e sulle responsabilità legate all’uso dell’intelligenza artificiale.

La persona dell’anno 2025?  Time non ha dubbi: è l’intelligenza artificiale, o meglio i suoi “architetti”. Per la rivista statunitense, la  Person of the Year  è un gruppo, per aver “inaugurato  l’era delle macchine pensanti,  per aver stupito e preoccupato l’umanità, per aver trasformato il presente e trasceso il possibile”. La copertina, che richiama la  foto iconica ‘Lunch atop a Skyscraper’ del 1932,  raffigura i  leader delle Big Tech  – da  Sam Altman  di OpenAI,  Jensen Huang  di Nvidia, Mark Zuckerberg  di Meta e  Demis Hassabis  di  Google DeepMind  – seduti su una trave sospesa nel vuoto. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

