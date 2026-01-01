Teatro Salone Ablondi il 4 gennaio lo spettacolo Abbasso i mariti

Il 4 gennaio, al Teatro Salone Ablondi, la compagnia “Teatro d'autore” presenta “Abbasso i mariti”, una commedia in due atti di Tito Zenni, diretta da Luciano Gassani. Uno spettacolo che offre una riflessione leggera e divertente sulle dinamiche familiari, interpretato con attenzione e cura artigianale. Un appuntamento dedicato agli appassionati di teatro che desiderano trascorrere un pomeriggio di intrattenimento e cultura.

Il 4 gennaio al teatro Salone Ablondi la compagnia "Teatro d'autore" presenta "Abbasso i mariti", commedia in due atti di Tito Zenni per la regia di Luciano Gassani. Di cosa parla? Lorenzo e Letizia vivono a Firenze, sono sposati da appena due anni, lei è gelosissima, al punto da rendere la vita.

