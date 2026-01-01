Il teatro Era e il Nuovo Rifredi presentano «Il mostro di Belinda», uno spettacolo curato da Chiara Guidi. Ispirato a

Lo spettacolo, ispirato a "La bella e la bestia? e interpretato da Maria Bacci Pasello, Eugeniu Cornitel, Alessandro De Giovanni, costruisce un linguaggio teatrale essenziale e suggestivo, capace di parlare a pubblici diversi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Teatro Era e Nuovo Rifredi: «Il mostro di Belinda» curato da Chiara Guidi

