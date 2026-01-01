Tarquinia a buon punto la riqualificazione della circonvallazione Vincenzo Cardarelli

A Tarquinia, i lavori di riqualificazione della circonvallazione Vincenzo Cardarelli sono in fase avanzata. Questa strada, tra le principali della città, sta beneficiando di interventi mirati a migliorare la viabilità e la sicurezza. La riqualificazione si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione urbana, con l’obiettivo di rendere la circonvallazione un punto di accesso più funzionale e adeguato alle esigenze della comunità.

Tarquinia, 1° gennaio 2026- Sono a buon punto i lavori di riqualificazione della circonvallazione Vincenzo Cardarelli, una delle vie principali della città di Tarquinia. L'intervento, del valore di oltre 90mila euro, punta a migliorare la sicurezza stradale, l'accessibilità e la qualità complessiva della viabilità. Tra le opere previste ci sono la ristrutturazione del marciapiede e il rifacimento del manto stradale compreso tra le rotatorie con via delle Rose e piazzale Europa. I lavori si inseriscono in un progetto più ampio che interessa l'asse viario fino alla necropoli dei Monterozzi. Nei mesi scorsi sono state realizzate la sistemazione del marciapiede e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di via IV Novembre.

