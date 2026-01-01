Taormina sfida il freddo | successo per il 47° Tuffo a mare e corsa

A Taormina si è svolta con successo la 47ª edizione del “Tuffo a mare e corsa”, partendo dalla baia di Villagonia. Nonostante le condizioni climatiche avverse, l’evento, promosso dal Marathon Club in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e “Terra e Turismo”, ha attirato numerosi partecipanti, dimostrando l’attaccamento alla tradizione e la volontà di affrontare anche le sfide del freddo.

Questa mattina a Taormina, partendo dalla baia di Villagonia, si è svolta la 47ª edizione del “Tuffo a mare e corsa”, storica iniziativa promossa dal Marathon Club in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e l’associazione “Terra e Turismo”, nonostante le temperature rigide e il maltempo.Come. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Taormina sfida il freddo: successo per il 47° “Tuffo a mare e corsa” Leggi anche: Il mare d'inverno non fa paura: in 300 sfidano il freddo per il tuffo di Capodanno a Ostia Leggi anche: Il tuffo della befana, una sfida al freddo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Taormina, il primo tuffo dell’anno tra onde e tornanti: la 47ª “Tuffo a mare e corsa” accende il Capodanno - Un rito di coraggio e memoria: dal tuffo in baia alla salita verso la città, una comunità che corre insieme per ricordare Chico Scimone e inaugurare il nuovo anno ... lasicilia.it

Il centrodestra gli chiude le porte e il campo largo non si fida, così De Luca lancia la sua sfida ai due poli e prova a scomporre il quadro. Il sindaco di #Taormina si gioca il tutto per tutto e punta sulla narrazione del "liberatore" e l'iperattivismo mediatico per non - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.