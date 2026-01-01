L’anno 2025 si è chiuso con risultati deludenti per Conte e Schlein, segnando una fase difficile per la sinistra italiana. Tra molte piazze affollate e pochi voti raccolti, il quadro che emerge è caratterizzato da sfide e incertezze. Analizzare le dinamiche di questo periodo permette di comprendere meglio le criticità e le possibili prospettive future per il centro-sinistra nel contesto politico italiano.

All'alba di questo 2026, guardando indietro a quello che è stato il 2025 per la sinistra, il quadro che si delinea è desolante. Mentre Elly Schlein e Giuseppe Conte passavano l'anno a cercare la formula per unire l'improbabile, l'Italia reale ha correva a non si è accorta che loro stavano arrivando. Ma nemmeno che erano partiti, a dire il vero, come testimonia la Waterloo delle elezioni regionali delle Marche. Quella che doveva essere la regione della "riconquista" si è trasformata nella Caporetto della sinistra. La sconfitta del candidato unitario Matteo Ricci non è stata solo un inciampo locale: è stata la prova provata che sommare Pd, M5s e Avs non produce una proposta di governo, ma solo una amalgama confusa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tante piazze e pochi voti: l'anno orribile di Conte e Schlein

Leggi anche: La furbata di Conte: senza più voti al Sud si prende due Regioni e mette all’angolo Elly Schlein

Leggi anche: Silvia Salis davanti a Schlein e Conte: nei sondaggi l'anno zero del campo largo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A casa con amici e parenti o al ristorante, in agriturismo o in qualche veglione per poi brindare nelle tante piazze d’Italia, si avvicina l’ora dell’ultima cena dell’anno, e del brindisi che saluta un 2025 complicato, per dare il benvenuto ad un 2026 che si spera, c - facebook.com facebook

Torino ha molte piazze, ma Piazza San Carlo è la più elegante. È un esempio perfetto di armonia barocca: portici continui, proporzioni rigorose, un’eleganza che non ostenta, ma accoglie. #StanotteaTorino x.com