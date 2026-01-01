Taiwan 50 anni dopo Mao stiamo entrando in una nuova fase? Perché il 2026 sarà un anno importante

A cinquant'anni dalla morte di Mao, le tensioni tra Taiwan e la Cina sono nuovamente al centro dell’attenzione internazionale. Le recenti esercitazioni militari e i rapporti con Stati Uniti e Giappone indicano cambiamenti significativi nella regione. Il 2026 si prospetta come un anno cruciale per comprendere l’evoluzione della situazione e le possibili implicazioni future per la stabilità asiatica e globale.

