Taiwan 50 anni dopo Mao stiamo entrando in una nuova fase? Perché il 2026 sarà un anno importante
A cinquant'anni dalla morte di Mao, le tensioni tra Taiwan e la Cina sono nuovamente al centro dell’attenzione internazionale. Le recenti esercitazioni militari e i rapporti con Stati Uniti e Giappone indicano cambiamenti significativi nella regione. Il 2026 si prospetta come un anno cruciale per comprendere l’evoluzione della situazione e le possibili implicazioni future per la stabilità asiatica e globale.
A 50 anni dalla scomparsa di Mao, le recenti manovre militari su Taiwan, sullo sfondo delle crescenti tensioni con USA e Giappone, impongono una domanda scomoda: e se fossimo entrati in una nuova fase? Per Xi Jinping "la riunificazione della nostra madrepatria è inarrestabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it
