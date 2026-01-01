Tabellone Coppa d’Africa 2026 | il calendario dagli ottavi alla finale programma orari tv
Ecco il tabellone della Coppa d’Africa 2026, con il calendario completo dagli ottavi di finale fino alla finale. Dopo aver superato la fase a gironi, le sedici nazionali qualificate si preparano a disputare le partite di eliminazione diretta. Di seguito vengono dettagliati programma, orari e canali televisivi per seguire ogni appuntamento di questa fase del torneo.
Si è delineato il tabellone della Coppa d’Africa 2026: le migliori sedici Nazionali del Continente hanno superato la fase a gironi e si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta, che incomincerà a partire dagli ottavi di finale. Il primo turno da dentro o fuori ci terrà compagnia dal 3 al 6 gennaio: due partite al giorno (ore 17.00 e ore 20.00 italiane) per conoscere quali saranno le magnifiche otto compagini che potranno proseguire la propria avventura in Marocco. Il Marocco se la dovrà vedere contro la Tanzania (per la prima volta spintasi fino a questo punto della manifestazione), in palio l’incrocio contro il Sudafrica o il Camerun. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Tabellone Coppa Italia 2025/2026, il calendario con partite e accoppiamenti dagli ottavi alla finale
Leggi anche: Tabellone Coppa Italia volley 2026: calendario, programma, orari, tv e streaming. Incroci e accoppiamenti dai quarti alla finale
Tabellone Coppa d’Africa 2026: il calendario dagli ottavi alla finale, programma, orari, tv - Si è delineato il tabellone della Coppa d'Africa 2026: le migliori sedici Nazionali del Continente hanno superato la fase a gironi e si sono qualificate ... oasport.it
DIRETTA SORTEGGIO GIRONI MONDIALI 2026/ Per l’Italia (forse) la Svizzera! Haaland vs Mbappé (5 dicembre 2025) - Diretta sorteggio gironi Mondiali 2026 streaming video tv: il tabellone di Coppa del Mondo manderebbe l'Italia con Canada, Svizzera e Qatar. ilsussidiario.net
RISULTATI COPPA D’AFRICA 2025, CLASSIFICHE/ Si conclude il girone E! Diretta gol live score (31 dicembre) - F oggi, mercoledì 31 dicembre, e diretta gol live score delle partite in programma. ilsussidiario.net
Scopriamo il calendario e il tabellone della Final Four della Coppa Italia di volley femminile - facebook.com facebook
Il rigore di Riyad Mahrez lancia l' @LesVerts: il tabellone della Coppa D'Africa x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.