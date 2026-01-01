Tabellone Coppa d’Africa 2026 | il calendario dagli ottavi alla finale programma orari tv

Da oasport.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco il tabellone della Coppa d’Africa 2026, con il calendario completo dagli ottavi di finale fino alla finale. Dopo aver superato la fase a gironi, le sedici nazionali qualificate si preparano a disputare le partite di eliminazione diretta. Di seguito vengono dettagliati programma, orari e canali televisivi per seguire ogni appuntamento di questa fase del torneo.

Si è delineato il tabellone della Coppa d’Africa 2026: le migliori sedici Nazionali del Continente hanno superato la fase a gironi e si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta, che incomincerà a partire dagli ottavi di finale. Il primo turno da dentro o fuori ci terrà compagnia dal 3 al 6 gennaio: due partite al giorno (ore 17.00 e ore 20.00 italiane) per conoscere quali saranno le magnifiche otto compagini che potranno proseguire la propria avventura in Marocco. Il Marocco se la dovrà vedere contro la Tanzania (per la prima volta spintasi fino a questo punto della manifestazione), in palio l’incrocio contro il Sudafrica o il Camerun. 🔗 Leggi su Oasport.it

tabellone coppa d8217africa 2026 il calendario dagli ottavi alla finale programma orari tv

© Oasport.it - Tabellone Coppa d’Africa 2026: il calendario dagli ottavi alla finale, programma, orari, tv

Leggi anche: Tabellone Coppa Italia 2025/2026, il calendario con partite e accoppiamenti dagli ottavi alla finale

Leggi anche: Tabellone Coppa Italia volley 2026: calendario, programma, orari, tv e streaming. Incroci e accoppiamenti dai quarti alla finale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

tabellone coppa d8217africa 2026Tabellone Coppa d’Africa 2026: il calendario dagli ottavi alla finale, programma, orari, tv - Si è delineato il tabellone della Coppa d'Africa 2026: le migliori sedici Nazionali del Continente hanno superato la fase a gironi e si sono qualificate ... oasport.it

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI MONDIALI 2026/ Per l’Italia (forse) la Svizzera! Haaland vs Mbappé (5 dicembre 2025) - Diretta sorteggio gironi Mondiali 2026 streaming video tv: il tabellone di Coppa del Mondo manderebbe l'Italia con Canada, Svizzera e Qatar. ilsussidiario.net

tabellone coppa d8217africa 2026RISULTATI COPPA D’AFRICA 2025, CLASSIFICHE/ Si conclude il girone E! Diretta gol live score (31 dicembre) - F oggi, mercoledì 31 dicembre, e diretta gol live score delle partite in programma. ilsussidiario.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.