Svizzera | Udito forte bottono petardo

Un testimone ha riferito di aver udito una forte esplosione intorno all'1 di notte nel bar di Crans-Montana, senza identificare un petardo o cause evidenti. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze dell’incidente e raccogliere eventuali testimonianze utili alle indagini.

14.05 Un testimone della tragedia del bar di Crans-Montana ha udito "una deflagrazione molto forte intorno all'1.30 di notte e non sembrava un fuoco d'artificio, il rumore era davvero diverso". Il vice sindaco di Ascona, Michela Ris: "Conoscenti mi hanno detto che dei ragazzi uscivano dal locale insanguinati, una carneficina". Due ragazze francesi hanno detto che il soffitto in legno ha preso fuoco per via di candele scintillanti sui tappi delle bottiglie di champagne alzate troppo in alto mentre si ballava nella disco nel seminterrato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Un testimone, Jeoffroy D'Amecourt, ha riferito alla Radio Televisione Svizzera di aver udito "una deflagrazione molto forte, diversa da un fuoco d'artificio". #CransMontana - facebook.com facebook