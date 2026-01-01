Svizzera | no attentatos' indaga su cause

Le autorità di Crans-Montana stanno indagando sulle cause dell’incidente avvenuto nella notte di Capodanno al bar 'Le Constellation'. Attualmente, non si ritiene che si sia trattato di un attentato, ma le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La comunità locale attende aggiornamenti ufficiali, mentre si cercano eventuali fattori che possano aver contribuito all’accaduto.

11.10 Le autorità di Crans-Montana non ritengono che quando accaduto nella notte di Capodanno al bar 'Le Constellation', sia stato un attentato. Nicole Bonvin Clivaz, vicepresidente del Comune di Crans-Montana, in conferenza stampa a Lens,ha detto che "sulla base dello stato attuale delle indagini" si presume che si sia trattato "di incendio e non di un attentato". Sulla causa dell'incendio è stata avviata un'indagine. La Polizia Cantonale vallesana conferma: 40 morti e 100 feriti, alcuni gravissimi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

