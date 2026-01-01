SvizzeraAmbCornado | ancora 6 dispersi

Nella zona di Corondo, in Svizzera, risultano ancora sei persone disperse, mentre 13 italiani sono stati ricoverati in diversi ospedali svizzeri e al Niguarda di Milano. La situazione è in fase di valutazione e monitoraggio continuo, con le autorità che stanno coordinando gli interventi per garantire assistenza e ricostruire gli eventi recenti.

20.25 "Abbiamo sei dispersi e 13 ricoverati italiani in vari nosocomi svizzeri e al Niguarda di Milano". Lo ha affermato l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado in merito alla tragedia di Crans Montana. "Le autorità cantonali poco fa durante un briefing hanno comunicato che il numero delle vittime non ancora indentificate è 47 mentre quello dei feriti è di 112 di cui 107 identificati. Le autorità stanno informando direttamente le famiglie dei feriti", ha aggiunto.

