Svizzera | Tajani ' mi recherò a Crans-Montana per stare vicino a italiani'

Il ministro Tajani ha annunciato che, se possibile, si recherà a Crans-Montana nei prossimi giorni per esprimere vicinanza ai cittadini italiani coinvolti nella tragedia. La sua visita mira a offrire supporto e solidarietà in un momento difficile, restando vicino alle persone colpite dall’incidente. L’attenzione alle comunità italiane all’estero rimane una priorità del governo italiano.

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Se non creerò problemi, domani o dopodomani sarò sul luogo della tragedia per essere vicino ai nostri connazionali. Ho parlato più volte con il Presidente del Consiglio che sta seguendo anche lei personalmente la vicenda e quindi il Governo è operativo al massimo. Ringrazio veramente i nostri diplomatici, l'Ambasciata di Berna, il Consolato di Ginevra, anche l'Unità di Crisi della Farnesina, la Protezione Civile della Val d'Aosta, la Regione Lombardia, le Regioni Piemonte che sono le Regioni più vicine che sono impegnate operativamente per aiutare di Svizzera in questo momento così difficile". 🔗 Leggi su Iltempo.it

