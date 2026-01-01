Svizzera | Tajani ' escluso attentato identificazione corpi complessa'

Le autorità svizzere hanno confermato che l'identificazione delle vittime dell'incidente è complessa e ancora in corso. Secondo fonti non ufficiali, il bilancio provvisorio indica circa quaranta vittime e oltre cento feriti, che sono stati trasportati in vari ospedali del Paese. Tajani ha escluso che si tratti di un attentato, sottolineando la difficoltà delle operazioni di identificazione.

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Le informazioni che arrivano dalle autorità svizzere parlano di un bilancio ancora provvisorio: le vittime potrebbero essere circa quaranta, secondo dati non ufficiali della polizia, mentre i feriti sarebbero oltre cento e sono stati trasferiti in diversi ospedali del Paese. L'identificazione dei corpi sarà lunga e complessa, perché molti risultano gravemente carbonizzati". Lo ha detto Antonio Tajani a SkyTg24. "Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe scoppiato durante una festa frequentata da giovani, ma anche questo aspetto è ancora in fase di verifica. L'Italia ha immediatamente manifestato la propria solidarietà offrendo supporto sanitario e logistico.

