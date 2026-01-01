Svizzera strage di Capodanno alla festa dei ragazzini | oltre 40 vittime Disperso un 17enne genovese | Video

Una tragedia si è verificata in Svizzera durante una festa di Capodanno, con oltre 40 vittime e numerosi dispersi. Tra questi, Emanuele Galeppini, 17 anni di Genova, è attualmente irreperibile. Le autorità stanno conducendo le ricerche per rintracciare il ragazzo e fare luce sull’accaduto.

Il ragazzo si chiama Emanuele Galeppini, 17 anni, di cui i suoi genitori non hanno traccia da ieri sera. L’ambasciatore: “Ci sono una quarantina di italiani di cui non si hanno notizie”. Istituito un numero verde. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Svizzera, strage di Capodanno alla festa dei ragazzini: oltre 40 vittime. Disperso un 17enne genovese | Video Leggi anche: Svizzera, strage di Capodanno alla festa dei ragazzini: “Ci sono almeno 40 morti” | Video Leggi anche: Svizzera, strage di Capodanno alla festa dei ragazzini: “Ci sono almeno 40 morti” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Strage di Capodanno a Crans-Montana, 47 morti e 100 feriti | Tajani: 15 italiani dispersi e 12 ricoverati | L'ambasciatore: Incendio causato da un petardo sul controsoffitto; Incendio di Crans-Montana, Tajani: 16 italiani dispersi, una quindicina i feriti; Svizzera, esplode bar durante festa di Capodanno a Crans-Montana: Ci sono molti morti e feriti; Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: decine di morti e un centinaio di feriti. Strage di Capodanno in Svizzera, almeno 47 morti e 100 feriti. Tajani: "Una quindicina di italiani negli ospedali, 16 i dispersi" - Strage ad una festa di Capodanno nella famosa località sciistica svizzera di Crans Montana. affaritaliani.it

Strage alla festa di Capodanno, 40 morti e 100 feriti in un bar di Crans-Montana, in Svizzera - La deflagrazione è stata una conseguenza dell'incendio. ansa.it

Strage di Capodanno in Svizzera, il racconto di un testimone sardo - Battista Medde, lavoratore stagionale di Oliena, accorso dopo l'esplosione: "Locale senza vie d ... rainews.it

ULTIM'ORA - "Abbiamo una dozzina di italiani ricoverati negli ospedali nella Svizzera e una quindicina circa di dispersi", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a 'Speciale Tg4 Diario del Giorno: la strage di Capodanno'. - facebook.com facebook

Svizzera, strage di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti e 100 feriti in un incendio. Tajani: «12 italiani ricoverati, 15 dispersi» x.com

