Svizzera strage di Capodanno alla festa dei ragazzini | Ci sono almeno 40 morti

Da ilsecoloxix.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di Capodanno in Svizzera si è verificata una tragica tragedia durante una festa di adolescenti, con almeno 40 vittime confermate. Le autorità stanno indagando sulle cause e hanno disposto una no-fly zone sull’area interessata. La Farnesina sta svolgendo verifiche per accertare eventuali coinvolgimenti italiani. La situazione rimane sotto stretta osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Indagini in corso. Imposta una no-fly zone sull'area. La Farnesina: “In corso verifiche sull'eventuale coinvolgimento di italiani”. Istituito un numero verde. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

svizzera strage di capodanno alla festa dei ragazzini ci sono almeno 40 morti

