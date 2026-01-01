Svizzera strage di Capodanno alla festa dei ragazzini | Ci sono almeno 40 morti

Nella notte di Capodanno in Svizzera si è verificata una tragica tragedia durante una festa di adolescenti, con almeno 40 vittime confermate. Le autorità stanno indagando sulle cause e hanno disposto una no-fly zone sull’area interessata. La Farnesina sta svolgendo verifiche per accertare eventuali coinvolgimenti italiani. La situazione rimane sotto stretta osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Svizzera, esplode bar durante la festa di Capodanno a a Crans-Montana. La polizia: “Ci sono morti e feriti” - Il locale “Le Constellation”, molto frequentato dai turisti, poteva accogliere fino a 400 persone. fanpage.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana, "circa 40 morti e cento feriti" - In base alle informazioni fornite dalla Polizia Cantonale vallesana, vi sarebbero circa 40 morti e 100 feritia causa dell'incendio avvenuto nel bar Constellation la nottescorsa a Crans- msn.com

Sono ancora da accertare le cause dietro lo scoppio e il rogo divampato nella lussuosa località sciistica svizzera. Il locale Le Constellation poteva ospitare fino a 400 persone. La Farnesina sta verificando se ci sono italiani coinvolti - facebook.com facebook

