Svizzera strage di Capodanno alla festa dei ragazzini | Ci sono almeno 40 morti | Video

Un grave incidente si è verificato durante una festa di Capodanno in Svizzera, con almeno 40 vittime secondo le prime stime. Le autorità stanno conducendo indagini e hanno istituito una no-fly zone sull’area interessata. La Farnesina ha annunciato verifiche sull’eventuale coinvolgimento di italiani nell’incidente. Restano in corso aggiornamenti e accertamenti per chiarire le cause di questa tragedia.

Indagini in corso. Imposta una no-fly zone sull'area. La Farnesina: "In corso verifiche sull'eventuale coinvolgimento di italiani". Istituito un numero verde.

Strage in Svizzera, 40 morti e 100 feriti: «C'era un party di Capodanno per under 17». L'incendio e l'orrore: cosa è successo - Una festa di Capodanno finita nel sangue, con decine di morti e oltre un centinaio di feriti, seppur il bilancio non sia stato ancora definito in modo ufficiale. msn.com

Tragedia di Capodanno in Svizzera: decine di morti per un'esplosione a una festa - Sarebbero una quarantina le vittime e un centinaio i feriti. ilfoglio.it

Strage in un bar della località sciistica svizzera di #CransMontana. Esplosione alla festa di Capodanno, la Farnesina: 40 morti, 100 feriti. «Party per under 17, vittime non identificabili per le gravi ustioni». (Corriere della Sera) x.com

Svizzera, esplosione nella stazione sciistica di Crans-Montana. La polizia: «Diversi morti e feriti» - facebook.com facebook

