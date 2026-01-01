Svizzera strage di Capodanno alla festa dei ragazzini | almeno 47 morti Disperso un 17enne genovese | Video

Durante la festa di Capodanno in Svizzera, si è verificata una tragedia che ha causato almeno 47 vittime, tra cui un 17enne genovese, Emanuele Galeppini, di cui non si hanno più notizie. L’incidente ha coinvolto numerosi italiani presenti nella zona, e le autorità stanno ancora lavorando per chiarire l’accaduto. L’ambasciatore italiano ha confermato la presenza di circa quaranta cittadini italiani coinvolti, molti dei quali ancora dispersi.

Il ragazzo si chiama Emanuele Galeppini, 17 anni, di cui i genitori non hanno notizie da ieri sera. L'ambasciatore: "Ci sono una quarantina di italiani di cui non si sa nulla". Istituito un numero verde.

